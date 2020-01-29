"Не мое дело": Вакарчук открестился от гонорара за корпоратив "Танчиков" в Минске

Глава фракции "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук назвал поездку на корпоратив разработчиков игры "Танчики" в Беларусь творческой и заверил, что не знает, сколько заплатили за их выступление.

Он впервые поделился подробностями в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторского видеопроекта "Орестократія" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы выступили в известной ИТ-компании, которая выпускает игру "Танчики". Вы знали, что будет скандал, подобный тому, который преследовал Порошенко все 5 лет его президентства – это его Липецкая фабрика. Почему вы все же поехали?" – прозвучал вопрос к Вакарчуку.

Вакарчук прокомментировал корпоратив "Танчиков" в Минске Скриншот из видео

"Я не хотел бы сравнивать эти вещи. Во-первых, наши поездки никогда не будут иметь никакого отношения к стране-агрессору. Во-вторых, слава Богу, то, что ты народный депутат, не запрещает тебе по Конституции заниматься творчеством, в частности концертами", – отметил он.

В ответ на замечание о том, что корпоратив является скорее бизнесом, артист нашел отговорку.

"Во-первых, я не отношусь к этому как к бизнесу, живу по закону. Я передал все корпоративные права, как и надо было. Теперь самое главное: это было событие, в которой принимали участие 2 тыс. человек, молодые ребята, из разных стран, в том числе из Украины, которые хотели устроить именно концерт группы "Океан Эльзы". Поскольку у нас сегодня не так много возможностей выступать перед людьми, то мы воспользовались ею, тем более все договоренности были сделаны еще до того, как я попал в ВР, и это был единственный случай, когда мы себе позволили это сделать так, как считали нужно", – объяснил он.

Вакарчук оправдался за корпоратив "Танчиков" в интервью Оресту Сохару

"Еще одна важная вещь, о которой надо сказать – СМИ, безусловно, будут смотреть под микроскопом на каждую мою действие, но самое важное – чтобы ты имел чистую совесть. Мы не выступаем на презентациях, мы вообще не выступаем на частных акциях, концертах. Все последние годы жизни, когда я уже мог себе позволить не думать о выступлениях на частных концертах, мы сократили их до минимума... Это уже 10 лет назад было", – оправдался он, назвав выступление исключением.

Вакарчук также открестился от финансовых вопросов, заверив, что не знает стоимость выступления его группы в Минске: "На самом деле это вопрос не ко мне, я не веду никакой бизнес-деятельности – это вопрос к компании. Я не знаю, я говорю как есть, это не мое дело", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук сказал, что будет продолжать давать концерты, поскольку это позволяет Конституция. Он заверил, что "красные линии" не перейдет.

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