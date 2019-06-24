Вакарчук был свидетелем: гитарист "Океана Ельзи" женился

Сербский гитарист группы "Океан Ельзи" Владимир Опсеница женился.
Об этом сообщил лидер коллектива Святослав Вакарчук на своей странице в Instagram. Отметим, что Святослав был у друга первым свидетелем.
"Ну что, Влада все! Горд быть первым дружбой!", — написал Вакарчук.
Свадьба Опсеницы
Инстаграм Вакарчука
Вакарчук был свидетелем
Инстаграм Вакарчука
Опсеница в группе с 2014 года
Инстаграм Вакарчука
Судя по хештегам, свадьба состоялась в грузинском городе Мцхета.
Также поздравления появились на официальной странице группы в Инстаграм. Из него стало известно, что избранницу гитариста зовут Светлана. Другие подробности пока неизвестны.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня стало известно о свадьбе певицы Алины Гросу. Торжество прошло в Венеции. Там заметили звезд Ирину Билык, Виталия Козловского, Павла Зиброва и других.
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