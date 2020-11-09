В ВСУ официально вернули старую систему питания. Документ

В Вооруженные силы Украины вернули старую систему питания, которая существовала в 2008-2015 годах. Она предусматривает закупку всех услуг у аутсорсеров.

Как передает Ukrainian Military Pages, по предложению Минобороны, Кабинет министров внес изменения в свое постановление от 28 декабря 2016 года №1026. Решение было принято 21 октября, а постановление обнародовали на сайте Кабмина.

Кабмин вернул старую систему питания в ВСУ Правительственный портал

Внесенные изменения позволяют кроме закупки продуктов питания по Каталогу новой системы, осуществлять закупку всех услуг питания у аутсорсеров, как это было в 2008-2015 годах.

Документом также определяется, что обеспечение личного состава ВСУ питанием по результатам проведения процедур закупок услуг, осуществляется с 1 января 2021 года.

Что предшествовало

Минобороны обвиняет одного из аутсорсеров – ООО "Маяк-Юг", что кормит военных в трех областях, в низком качестве приготовления пищи, поставки некачественных продуктов и коммунальных долгах, из-за которых могут отключить объекты продслужбы военных частей от энергоснабжения.

Именно неудовлетворительные условия хранения продуктов, претензии к качеству пищи, запущенность объектов продслужбы военных частей, которые были переданы в аренду коммерческим фирмам, которые фактически невозможно контролировать, и стало причиной инициирования реформы системы питания в 2015 году.

Однако именно последнее и стало проблемой в 2020 году, ведь введение поваров в штат частей мешало планам Генерального штаба по сокращению штатной численности ВСУ до нормы, которая была определена законом 2015 года. Поэтому Минобороны решило и дальше платить деньги за приготовление пищи и хранения продуктов нескольким коммерческим фирмам. В то же время новая система, кроме закупки продуктов по Каталогу, предусматривала ремонт столовых, хранилищ, закупку нового кухонного оборудования и полный контроль со стороны части за хранением и приготовлением пищи поварами, которых нанимала сама часть.

Реформа питания начала буксовать в 2019 году, когда ее через суд пытался затормозить как раз один из бывших аутсорсеров.

Так, в начале 2020 года, руководством Министерства обороны и ВСУ было неожиданно принято решение по переводу на питание по Каталогу только определенного количества частей. Другие же должны были и дальше питаться с использованием аутсорсинга, который предусматривает полный цикл действий субъекта хозяйствования от закупки продуктов до подачи готовой пищи на стол.

Впоследствии перемены системы трансформировалось в некую "гибридную систему" – в Минобороны пообещали продолжить переводить части на питание по каталогу, но организацию питания все же оставили частным аутсорсерам.

21 октября возврат аутсорсов закрепили вышеупомянутым правительственным постановлением.

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