В Украину приехал всемирно известный режиссер: первые подробности и фото

В Киев приехал культовый британский кинорежиссер, сценарист и продюсер Гай Ричи.

Об этом в Facebook сообщил ресторатор Евгений Гусовский, прикрепив соответствующий снимок.

На фото Ричи позирует в окружении персонала ресторана грузинской кухни.

"Guy Ritchie - неожиданный и крутой гость объявился", - прокомментировал Гусовский.

С какой целью 49-летний британец прибыл в столицу Украины пока что неизвестно.

Гай Ричи является режиссером таких фильмов, как "Карты, деньги, два ствола", "Большой Куш", "Револьвер", "Рок-н-рольщик", "Шерлок Холмс", "Шерлок Холмс: Игра теней", "Агенты А.Н.К.Л.", "Меч короля Артура" и других.

Гай Ричи

Как сообщал "Обозреватель", недавно Украину посетила известная американская певица и модель Пэрис Хилтон.