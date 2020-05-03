В Украине определили лучшие фильмы года: список всех победителей "Золотої Дзиґи-2020"
3 мая в Украине состоялась онлайн-церемония четвертой национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2020". Главную награду в номинации "Лучший фильм" получила лента "Мої думки тихі" режиссера Антонио Лукича.
Всего "Золоту Дзиґу" вручали в 22 номинациях. Трансляция велась пресс-службой проекта (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
К участию в кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных лент. Победителей объявляли ведущие Тимур Мирошниченко и Дарья Трегубова.
Лидером по количеству наград стали "Мої думки тихі" – они получили четыре статуэтки. У фильмов "Вулкан" Романа Бондарчука и "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева – по три награды.
Список победителей:
Лучший фильм: "Мои мысли тихие" Антонио Лукича;
Лучший режиссер: Нариман Алиев, "Домой";
Лучшая актриса: Ирма Витовская, "Мои мысли тихие";
Лучший актер: Ахтем Сеитаблаев, "Домой";
Лучшая женская роль второго плана: Наталья Сумская, "Черный ворон";
Лучшая мужская роль второго плана: Виктор Жданов, "Вулкан";
Лучший сценарий: "Мои мысли тихие";
Лучший документальный фильм: "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Нади Парфан;
Лучшая короткометражная анимация: "Любовь" Никиты Лыськова;
Лучший короткометражный игровой фильм: "В нашей синагоге" Ивана Орленко;
Лучший монтаж: "Фокстер и Макс";
Лучший звук: "Вулкан";
Лучшая операторская работа: "Вулкан";
Лучший дизайн костюмов: "Захар Беркут";
Лучший грим: "Захар Беркут";
Лучшие визуальные эффекты: "Фокстер и Макс";
Лучшая музыка: Тимур Полянски и Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня";
Лучшая песня: “Мавка-Русалка” Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня".
Приз зрительских симпатий получил фильм "Круты 1918". Открытием года назвали Антонио Лукича. Приз за вклад в кинематограф получила Ада Роговцева.
Как писал OBOZREVATEL, 3 мая президент США Дональд Трамп анонсировал показ фильма "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства", в котором рассказывается, в частности, о событиях Майдана.