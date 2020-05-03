В Украине определили лучшие фильмы года: список всех победителей "Золотої Дзиґи-2020"

3 мая в Украине состоялась онлайн-церемония четвертой национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2020". Главную награду в номинации "Лучший фильм" получила лента "Мої думки тихі" режиссера Антонио Лукича.

Всего "Золоту Дзиґу" вручали в 22 номинациях. Трансляция велась пресс-службой проекта (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

К участию в кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных лент. Победителей объявляли ведущие Тимур Мирошниченко и Дарья Трегубова.

Золота Дзиґа-2020 Скрин видео

Лидером по количеству наград стали "Мої думки тихі" – они получили четыре статуэтки. У фильмов "Вулкан" Романа Бондарчука и "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева – по три награды.

Список победителей:

Лучший фильм: "Мои мысли тихие" Антонио Лукича;

Лучший режиссер: Нариман Алиев, "Домой";

Лучшая актриса: Ирма Витовская, "Мои мысли тихие";

Лучший актер: Ахтем Сеитаблаев, "Домой";

Лучшая женская роль второго плана: Наталья Сумская, "Черный ворон";

Лучшая мужская роль второго плана: Виктор Жданов, "Вулкан";

Лучший сценарий: "Мои мысли тихие";

Лучший документальный фильм: "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Нади Парфан;

Лучшая короткометражная анимация: "Любовь" Никиты Лыськова;

Лучший короткометражный игровой фильм: "В нашей синагоге" Ивана Орленко;

Лучший монтаж: "Фокстер и Макс";

Лучший звук: "Вулкан";

Лучшая операторская работа: "Вулкан";

Лучший дизайн костюмов: "Захар Беркут";

Лучший грим: "Захар Беркут";

Лучшие визуальные эффекты: "Фокстер и Макс";

Лучшая музыка: Тимур Полянски и Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня";

Лучшая песня: “Мавка-Русалка” Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня".

Приз зрительских симпатий получил фильм "Круты 1918". Открытием года назвали Антонио Лукича. Приз за вклад в кинематограф получила Ада Роговцева.

Как писал OBOZREVATEL, 3 мая президент США Дональд Трамп анонсировал показ фильма "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства", в котором рассказывается, в частности, о событиях Майдана.

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