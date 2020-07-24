В трейлере игры S.T.A.L.K.E.R. 2 замечен отрывок из поэмы Тараса Шевченко

Компания Microsoft Xbox Games Showcase презентовала сиквел знаменитой S.T.A.L.K.E.R. от украинской студии GSC Game World. В трейлере поклонники заметили отрывок из произведения "Катерина" Тараса Шевченко.

Речь идет о кадре, который демонстрирует помещение с множеством инкубаторов, где находятся существа, похожие на эмбрионы. Часть текста можно увидеть на одном из инкубаторов – она нанесена на стекло. Трейлер опубликован на YouTube (видео смотрите в конце материала).

В игре замечены следующие строки из поэмы "Катерина" (текст приведен на языке оригинала):

...Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила...

Отрывок "Катерины" Шевченко в игре S.T.A.L.K.E.R. Новинач

После публикации трейлера разработчики также рассказали несколько интересных фактов об игре, пишет ITC.ua:

в отличие от оригинала со связанными между собой локациями, сиквел будет игрой с полноценным открытым миром. Карта будет "одной из cамых крупных из ныне существующих".

Разработчики полностью переосмыслили систему симуляции жизни A-Life с первой части. Новая система называется A-Life 2.0 – жители Зоны будут постоянно взаимодействовать между собой и с окружающими даже при отсутствии игрока.

Каждое прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 хотят сделать уникальным. То есть, игроку нужно будет постоянно делать выбор и каждое его решение будет иметь не только краткосрочные последствия, но и вызовет изменения во всем игровому миру. Сюжетная кампания будет "разветвленной историей с множеством различных исходов".

Игра разрабатывается не только для поклонников оригинала, но и для новичков – судя по всему, знакомство с сюжетом предыдущих игр будет необязательно.

Пока в S.T.A.L.K.E.R. 2 нет даже приблизительной даты выхода. Известно, что игра пропустит текущее поколение консолей и сначала выйдет на ПК и Xbox Series X, а также в день релиза будет бесплатно доступна подписчикам Game Pass.

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