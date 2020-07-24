В трейлере игры S.T.A.L.K.E.R. 2 замечен отрывок из поэмы Тараса Шевченко
Компания Microsoft Xbox Games Showcase презентовала сиквел знаменитой S.T.A.L.K.E.R. от украинской студии GSC Game World. В трейлере поклонники заметили отрывок из произведения "Катерина" Тараса Шевченко.
Речь идет о кадре, который демонстрирует помещение с множеством инкубаторов, где находятся существа, похожие на эмбрионы. Часть текста можно увидеть на одном из инкубаторов – она нанесена на стекло. Трейлер опубликован на YouTube (видео смотрите в конце материала).
В игре замечены следующие строки из поэмы "Катерина" (текст приведен на языке оригинала):
...Не слухала Катерина
Ні батька, ні неньки,
Полюбила москалика,
Як знало серденько.
Полюбила молодого,
В садочок ходила,
Поки себе, свою долю
Там занапастила...
После публикации трейлера разработчики также рассказали несколько интересных фактов об игре, пишет ITC.ua:
в отличие от оригинала со связанными между собой локациями, сиквел будет игрой с полноценным открытым миром. Карта будет "одной из cамых крупных из ныне существующих".
Разработчики полностью переосмыслили систему симуляции жизни A-Life с первой части. Новая система называется A-Life 2.0 – жители Зоны будут постоянно взаимодействовать между собой и с окружающими даже при отсутствии игрока.
Каждое прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 хотят сделать уникальным. То есть, игроку нужно будет постоянно делать выбор и каждое его решение будет иметь не только краткосрочные последствия, но и вызовет изменения во всем игровому миру. Сюжетная кампания будет "разветвленной историей с множеством различных исходов".
Игра разрабатывается не только для поклонников оригинала, но и для новичков – судя по всему, знакомство с сюжетом предыдущих игр будет необязательно.
Пока в S.T.A.L.K.E.R. 2 нет даже приблизительной даты выхода. Известно, что игра пропустит текущее поколение консолей и сначала выйдет на ПК и Xbox Series X, а также в день релиза будет бесплатно доступна подписчикам Game Pass.
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