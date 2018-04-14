В США умер оскароносный режиссер Милош Форман

В США умер двукратный лауреат премии "Оскар" Милош Форман.

О смерти 86-летнего режиссера чешcким журналистам сообщила его жена, передает сайт Novinky.

"Его уход был спокойным. Рядом с ним находились его семья и близкие друзья", — сказала жена Милоша.

Одной из самых знаменитых киноработ Формана является фильм "Пролетая над гнездом кукушки".

Милош Форман festival-cannes.com

Известный режиссер родился в городе Часлав в Чехословакии. Во время Второй мировой войны отец Формана был арестован нацистами за распространение запрещённой литературы и убит в концентрационном лагере Бухенвальд. Мать погибла в Освенциме. В своей автобиографической книге "Разворот" Форман пишет, что после войны он обнаружил, что его биологическим отцом был архитектор еврейского происхождения Отто Кон (1887—1965), в 1940-х годах осевший в США.

Форман учился в Подебрадах в интернате в Подебрадском замке вместе с будущим первым президентом Чехии Вацлавом Гавелом и братьями Машиновыми. Приобрел мировую известность после фильма "Чёрный Пётр" (1963), получивший главный приз кинофестиваля в Локарно. Едкий сатирический фильм "Бал пожарных" ("Горит, моя барышня", 1967) во многом предвосхитил умонастроения Пражской весны. После ввода советских войск в Чехословакию, в 1968 году, он эмигрировал в США.

Первые фильмы американского периода — "Отрыв" (1971; Гран-при Каннского кинофестиваля) и "Волосы" (1979).

Настоящий успех к Форману пришел с выходом фильма "Пролетая над гнездом кукушки" в 1975 году. Притча о конфликте личности и репрессивного общества, собрал все 5 главных премий Американской академии киноискусства "Оскар": за лучшую картину, режиссуру, лучший сценарий, и игру двух актеров. Фильм, который многие критики считают шедевром американского кино, снят по одноименной книге Кена Кизи, который остался недоволен экранизацией. С успехом фильма утвердилась карьера Милоша Формана как американского кинорежиссера, и пришла его мировая слава.

"Пролетая над гнездом кукушки" YouTube

Милош Форман поставил также: "Амадей", 8 "Оскаров" (костюмный фильм о жизни Моцарта, снят в основном в Чехословакии); "Вальмон" (экранизация "Опасных связей" Шодерло де Лакло, 1989) и др.

В 1996 году осуществил постановку политического фильма "Народ против Ларри Флинта" (Золотой медведь Берлинского кинофестиваля в 1997). В 2000 году попробовал себя в качестве актёра ("Сохраняя веру").

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