В США умер известный блюзмен Эдди Клируотер

В пригороде Чикаго на 84-м году жизни умер блюзмен, талантливый гитарист Эдвард Харрингтон, известный во всем мире под псевдонимом Эдди Клируотер.

По данным его агента Линна Ормана Вайса, он скончался от сердечной недостаточности в больнице. Об этом сообщает Сhicago.Сbs.

Похороны состоятся 5 июня в Скоки, где он прожил более 20 лет.

Клируотер поразил публику ярким стилем, который он называл "rock-a-blues". Музыкант родился в Миссисипи и переехал в Чикаго в 1950 году, когда блюз набирал популярность. Он начал свою карьеру в штате Алабама, где выступал в церквях.

К 1953 году он сделал себе имя, играя в клубах на южной и западной стороне города. Клируотер выступал с известными звездами того времени. Гитарист также известен тем, что носил яркие, красочные головные уборы американских индейцев. В одном из интервью он пояснил, что бабушка была "почти" чистокровной Чероки.

В 2004 году Клируотера номинировали на Grammy за альбом Rock 'N' Roll City, записанный с группой Los Straitjackets.

Его последняя запись Soul Funky была выпущена в 2014 году. В 2016 году он попал в Зал славы.

"Клируотер оставляет за собой наследие, которое включает в себя 17 альбомов, бесчисленные шоу и песни, которые давали голос душе города, который он любил. Наши мысли связаны с семьей и друзьями Эдди в это трудное время", – отметили в издании.

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