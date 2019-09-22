В сеть попало последнее интервью Заворотнюк

В сеть попало последнее интервью российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали рак головного мозга.

В разговоре с журналистом НТВ в специальном выпуске программы "Однажды", который авторы готовили в течение двуx лет, звезда сериала "Моя прекрасная няня" поделилась самым сокровенным.

Она призналась, что слава и популярность обрушились на нее в 33 года. Главная роль в сериале "Моя прекрасная няня" привлекла внимание зрителей не только к экранам телевизоров, но и к ее личной жизни. Тогда в семье начались ссоры. В итоге Анастасия осталась одна с безумным рабочим графиком и двумя детьми. Она трудилась по 20 часов в день.

Анастасия Заворотнюк instagram.com/a_zavorotnyuk/

"Детям досталось, конечно же. Директор школы, взрослый с сединами мужчина мог вызвать Аню и сказать ей: "Ты знаешь, мне кажется твоя мама неправильно себя ведет". На что моя 7-летняя дочка ему сказала: "Вы не имеете права рассуждать о поведении моей мамы". Они так умели меня защищать с маленького возраста", – призналась Заворотнюк.

Дети у нее появились раньше ее славы, за что она не перестает благодарить судьбу. Обычно для актрисы выбор между карьерой и семьей равносилен драме Гамлета "быть или не быть". Но, как оказалось, не в этом случае.

"Дети меня выстроили, они мне дали все. До появления Ани у меня были метания: в чем смысл? Зачем? О чем жить? И так далее. Вот она есть, и она оправдывает все мое существование. И мне есть зачем жить. Не важно, как складывается моя карьера в театре. И вообще ничего не важно: они у меня есть. Появился сын, и у меня есть личное солнце. Вне зависимости от того, какие перипетии жизненные идут, это гарантия твоего счастья ежесекундного", – поделилась актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили фатальные слова Заворотнюк об умершей Фриске. Они неоднократно встречались на съемках различных шоу и однажды снимались вместе в проекте Минута славы.

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