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"В семье траур, но нужно делать шоу": Леся Никитюк поделилась личной трагедией

5.4тЧитать материал на украинском

Известная украинская телеведущая, участница проекта "Танцы со звездами" Леся Никитюк рассказала о смерти близкого человека.

В воскресенье, 23 сентября у звезды умер дядя. Происшествие случилось в день прямого эфира шоу. Информация появилась в Instagram-stories на личной страничке Никитюк.

"В семье траур, но нужно делать шоу": Леся Никитюк поделилась личной трагедией
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"Сегодня в моей семье траур... Умер мой родной дядя! Но жизнь такова, что нужно надевать маску и делать "шоу счастливых людей"... Спи спокойно, дядя Юра!" – написала телеведущая.

"В семье траур, но нужно делать шоу": Леся Никитюк поделилась личной трагедией

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал на "Танцях з зірками" продолжается: Леся Никитюк и ее партнер Максим Ежов в пятом выпуске выступили со страстным танго, после чего Яма отличился новым выпадом в их адрес.

Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
Объекты
смертьТанці з зіркам
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