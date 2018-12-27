В рождественском обращении королевы Елизаветы нашли скрытое послание

Британский эксперт по королевской семье Ричард Фитцуильямс рассказал о скрытом послании в рождественском обращении королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает Daily Express. Он отметил семейную фотографию, стоящую на столе рядом с королевой. На фото 1949 года Елизавета II изображена с мужем принцем Филиппом и сыном принцем Чарльзом.

Скриншот с видео

По словам эксперта, это фото символизирует "призыв к единству и сопереживанию во времена разделенности нации". "Мы переживаем нестабильные и непредсказуемые времена, и монархия особенно важна как символ национального единства", — подчеркнул Фитцуильямс.

Скриншот с видео

Также он указал на то, что фотография, на которой королева молода, а принц Чарльз еще ребенок, намекает на год 70-летия наследника, а также на долгосрочность правления Елизаветы.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Предлагаем посмотреть, как королева Елизавета обращалась к подданным в 2018 году.

"Через многочисленные изменения, которые я видела на протяжении многих лет, вера, семья и дружба были не просто неизменными для меня, но и стали источником личного комфорта и уверенности", – сказала королева Елизавета II в своей предрождественской речи.

Также она подчеркнула, что важно относиться с пониманием к другим людям. "Даже при самых глубоких различиях, отношение к другому человеку с уважением всегда является хорошим первым шагом на пути к большему пониманию", – продолжила 92-летняя королева.

После этого она добавила, что верит в то, что послание Иисуса о мире на земле и доброй воле ко всем никогда не устареет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря с королевой Елизаветой случился конфуз: девятилетний мальчик уполз со встречи с монархом.