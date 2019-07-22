В России закрывают популярный ситком: как изменились герои за 10 лет

Популярный российский комедийный сериал "Воронины" закрывают после съемок 24 сезонов.

Так, об этом на своей странице в Instagram сообщила актриса Екатерина Волкова, сыгравшая в ситкоме главную роль домохозяйки Веры. "Сегодня последний раз мы всей семьей, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за 10 лет, кухне. У кого-то осталось еще пару смен, у кого-то сегодня была уже крайняя. А в августе этот павильон вовсе разберут, и сюда "въедут" новые жильцы, снимать новый проект", ― написала Волкова.

Первый сезон "Ворониных" вышел на экраны в ноябре 2009 года. С того момента прошло около 10 лет. OBOZREVATEL собрал снимки, которые наглядно показывают, как герои выглядели в момент нашего с ними знакомства и сейчас.

Сериал "Воронины" Фото: Tv.ua

"Воронины" ― адаптация американского сериала "Все любят Рэймонда", который транслировался на канале CBS с 13 сентября 1996 по 16 мая 2005 года. Ситком повествует о приключениях обычной семьи. Главные роли исполнили Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева и Борис Клюев.

Вера (актриса Екатерина Волкова)

Костя (актер Георгий Дронов)

Галина Ивановна (актриса Анна Фроловцева)

Николай Петрович (актер Борис Клюев)

Леня — старший брат Кости (актер Дужников Станислав)

Настя — жена Лени (актриса Юлия Куварзина)

Старшая дочь Кости и Веры (актриса Мария Ильюхина)

Близнецы Филипп и Кирилл Воробьевы (дети Кости и Веры) Фото: memepedia.ru

С 11 сезона близнецов играют Роман и Артем Пенчук (дети Кости и Веры) Фото: kp.ru

Отметим, что в 2017 году "Воронины" вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптирован телевизионный проект в мире. Достижение было зарегистрировано на съемках 455-го эпизода сериала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная российская актриса и звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова попала в список врагов Украины.

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