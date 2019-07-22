В России закрывают популярный ситком: как изменились герои за 10 лет

Популярный российский комедийный сериал "Воронины" закрывают после съемок 24 сезонов.
Так, об этом на своей странице в Instagram сообщила актриса Екатерина Волкова, сыгравшая в ситкоме главную роль домохозяйки Веры. "Сегодня последний раз мы всей семьей, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за 10 лет, кухне. У кого-то осталось еще пару смен, у кого-то сегодня была уже крайняя. А в августе этот павильон вовсе разберут, и сюда "въедут" новые жильцы, снимать новый проект", ― написала Волкова.
Первый сезон "Ворониных" вышел на экраны в ноябре 2009 года. С того момента прошло около 10 лет. OBOZREVATEL собрал снимки, которые наглядно показывают, как герои выглядели в момент нашего с ними знакомства и сейчас.
Сериал "Воронины"
Фото: Tv.ua
"Воронины" ― адаптация американского сериала "Все любят Рэймонда", который транслировался на канале CBS с 13 сентября 1996 по 16 мая 2005 года. Ситком повествует о приключениях обычной семьи. Главные роли исполнили Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева и Борис Клюев.
Вера (актриса Екатерина Волкова)
Костя (актер Георгий Дронов)
Галина Ивановна (актриса Анна Фроловцева)
Николай Петрович (актер Борис Клюев)
Леня — старший брат Кости (актер Дужников Станислав)
Настя — жена Лени (актриса Юлия Куварзина)
Старшая дочь Кости и Веры
(актриса Мария Ильюхина)
Близнецы Филипп и Кирилл Воробьевы (дети Кости и Веры)
Фото: memepedia.ru
С 11 сезона близнецов играют Роман и Артем Пенчук (дети Кости и Веры)
Фото: kp.ru
Отметим, что в 2017 году "Воронины" вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптирован телевизионный проект в мире. Достижение было зарегистрировано на съемках 455-го эпизода сериала.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная российская актриса и звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова попала в список врагов Украины.
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