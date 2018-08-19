В России экстренно госпитализирована известная народная артистка

Народная артистка России Галина Польских была экстренно госпитализирована в одну из подмосковных клиник.

Как передает "Лента.ру", Польских на даче ужалила оса и у нее началась сильная аллергическая реакция: слабость, сыпь, а также проблемы с дыханием.

Медики оказали всю необходимую помощь 78-летней артистке и сейчас ее здоровью ничего не угрожает, вскоре она вернется на дачу.

При этом, как передает издание со ссылкой на другие СМИ, актриса театра и кино угодила в больницу из-за того, что съела несколько киви, в результате чего по ее телу пошла сыпь и дыхание усложнилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, Галина Польских в 2017 году с нарушением украинского законодательства въехала в оккупированный Россией Крым и попала в чистилище "Миротворца".