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СпортLady

В России экстренно госпитализирована известная народная артистка

10.4тЧитать новость на украинском

Народная артистка России Галина Польских была экстренно госпитализирована в одну из подмосковных клиник.

Как передает "Лента.ру", Польских на даче ужалила оса и у нее началась сильная аллергическая реакция: слабость, сыпь, а также проблемы с дыханием.

Медики оказали всю необходимую помощь 78-летней артистке и сейчас ее здоровью ничего не угрожает, вскоре она вернется на дачу.

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При этом, как передает издание со ссылкой на другие СМИ, актриса театра и кино угодила в больницу из-за того, что съела несколько киви, в результате чего по ее телу пошла сыпь и дыхание усложнилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, Галина Польских в 2017 году с нарушением украинского законодательства въехала в оккупированный Россией Крым и попала в чистилище "Миротворца".

Место
Россия
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
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