В прямом эфире КремльТВ устроили демарш из-за украинца: кадры вскоре вырезали

В Сочи на церемонии вручения премии "Кинотавр" председатель жюри основного конкурса Алексей Попогребский и глава жюри конкурса "Дебют" Андрей Плахов со сцены призвали освободить своего коллегу - украиинского политзаключенного Олега Сенцова.

В его поддержку также выступил кинокритик Виктор Матизен, продюсер Евгений Гиндилис и композитор Игорь Вдовин, передает "Медуза".

"Мы считаем оба процесса над российским и украинским режиссерами сугубо политическими. <…> Мы присоединяем свой голос к голосам тех в России, Украине и в мире, кто борется за свободу Серебренникова и Сенцова", — сказал Плахов.

Кстати, эти слова попали в эфир пропагандистского телеканала "Россия 1", который вел прямую трансляцию. Уже утром, отмечают российские журналисты, видео было смонтировано, а неудобные моменты вырезаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал новое письмо, в котором заявил, что не будет просить "пощады" у Кремля.