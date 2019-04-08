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В Москве попрощались с Булдаковым: появились первые фото актера после смерти

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В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым, который умер 3 апреля.

Как сообщил ТАСС, гроб с телом артиста установлен на сцене Большого зала. На экране в зале транслируют фотографии, отрывки из самых известных фильмов с его участием, из динамиков звучат записи песен в исполнении Булдакова.

В почетном траурном карауле присутствуют курсанты военных училищ. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

CМИ опубликовали фото, на которых можно рассмотреть тело Булдакова, лежащее в гробу.

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В Москве попрощались с Булдаковым: появились первые фото актера после смерти
В Москве попрощались с Булдаковым: появились первые фото актера после смерти
В Москве попрощались с Булдаковым: появились первые фото актера после смерти
В Москве попрощались с Булдаковым: появились первые фото актера после смерти
В Москве попрощались с Булдаковым: появились первые фото актера после смерти

Ранее OBOZREVATEL вспоминал самые известные фильмы с участием Булдакова. Особую известность ему принесли съемки в комедии Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" (1995), где он сыграл генерала Иволгина. Позже Булдаков сыграл Иволгина и в продолжениях картины: "Операция "С Новым годом!" (1996), "Особенности национальной рыбалки" (1997), "Особенности национальной охоты в зимний период "(2000) и в картине Дмитрия Месхиева "Особенности национальной политики "(2003).

За годы карьеры артист неоднократно снимался в Украине, в своих интервью после 2014 года отмечал, что переживает из-за трагических событий в стране. Тем не менее в 2017-м Булдаков угодил в базу центра "Миротворец", так как вписался за аннексию Крыма Россией.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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