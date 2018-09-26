В Москве экстренно госпитализирована известная артистка

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Галина Польских была срочно доставлена в одну из больниц Москвы.

У 78-летней актрисы возникли проблемы с сердцем, сообщают российские СМИ.

Теперь женщине нужно будет пройти обследование для установления точного диагноза и назначения лечения. Вероятно, обследование продлится несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Москве российскую актрису Нину Русланову 6 сентября госпитализировали с инфарктом. За последние месяцы в больницу она попадает уже в третий раз.