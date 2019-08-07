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В Лондоне нашли двойника Брэда Питта: как выглядит красавчик

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В Англии нашли точную копию голливудской звезды Брэда Питта – обычного строителя из Оксфорда Натана Мидса.

Как сообщает The Sun, чрезвычайная внешняя схожесть с известным актером сделала мужчину весьма популярным, что даже позволило ему неплохо подзаработать.

33-летнего строителя начали принимать за голливудскую звезду еще десять лет назад. И уже с того момента отбоя от поклонниц у строителя просто нет. Сам же Мидс не считает, что хоть чем-то похож на бывшего мужа Анджелины Джоли.

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Натан Мидс (слева) / Бред Питт (справа)

Натан Мидс (слева) / Бред Питт (справа)

"Я даже выйти никуда не могу. Иду в магазин — тут же видишь людей, толкающих друг друга в бок и показывающих на меня пальцем", – признался смущенный Натан.

Тем не менее, внешность Мидса позволила ему зарабатывать 30 тысяч фунтов стерлингов (свыше 935 тысяч гривен) в год, и в скором времени его ждет повышение.

Натан Мидс

Натан Мидс

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи обнаружили полнотелого двойника герцогини Сассекской Меган Маркл Эрику Лорен, которая похожа на супругу принца Гарри как две капли, за исключением пышных форм.

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Персона
Брэд Питт
Место
Англия Оксфорд
Теги
шоу-бизнес фотографии
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ха! В Лондоне даже флакон "Новичка" с отпечатком среднего пальца правой руки Путина найти - раз плюнуть! Кто они такие, эти Брэд с Питтом, по сравнению с Бошировым и Петровым? Пфе! :)
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