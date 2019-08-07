В Лондоне нашли двойника Брэда Питта: как выглядит красавчик

В Англии нашли точную копию голливудской звезды Брэда Питта – обычного строителя из Оксфорда Натана Мидса.

Как сообщает The Sun, чрезвычайная внешняя схожесть с известным актером сделала мужчину весьма популярным, что даже позволило ему неплохо подзаработать.

33-летнего строителя начали принимать за голливудскую звезду еще десять лет назад. И уже с того момента отбоя от поклонниц у строителя просто нет. Сам же Мидс не считает, что хоть чем-то похож на бывшего мужа Анджелины Джоли.

Натан Мидс (слева) / Бред Питт (справа)

"Я даже выйти никуда не могу. Иду в магазин — тут же видишь людей, толкающих друг друга в бок и показывающих на меня пальцем", – признался смущенный Натан.

Тем не менее, внешность Мидса позволила ему зарабатывать 30 тысяч фунтов стерлингов (свыше 935 тысяч гривен) в год, и в скором времени его ждет повышение.

Натан Мидс The Sun

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