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22 декабря • обновлено в 20:30
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В "Квартале" появится кучерявый Зеленский: как он выглядит

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Украинский комик Юрий Великий, пришедший на замену Владимиру Зеленскому в студию "Квартал 95", показал в сети фото в объемном кудрявом парике.

Соответствующий снимок появился в Instagram шоумена. В подписи к фото он отметил, что это реквизит "президента", которого он с недавнего времени изображает на сцене "Квартала".

"Моё лицо, когда забрал из химчистки парик президента. Сильно заметно?! Гастрольные заметки", – подписал снимок комик.

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Пародия "Квартала 95" на Зеленского

Пародия "Квартала 95" на Зеленского

ТСН

Кучерявый "Зеленский"

Кучерявый "Зеленский"

Instagram Юрия Великого

В комментариях такой пост вызвал смех и массу шуток. Пользователи отметили, что в таком виде он больше напоминает Пушкина или Леонтьева, чем президента Зеленского.

"В химчистке ,видимо, перепутали и выдали вам парик Леонтьева", "Пушкин?! По что, барин, бакенбарды сбрили-с?" – пошутили фоловеры.

Скриншот

Скриншот

Instagram Юрия Великого

Скриншот

Скриншот

Instagram Юрия Великого

Скриншот

Скриншот

Instagram Юрия Великого

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Великий спародировал народного депутата Никиту Потураева по поводу закона о продаже земли.

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Автор
Марина Погорилко
Персоны
Владимир Зеленский Юрий Великий
Тег
Квартал 95
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