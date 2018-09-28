В Ираке зверски убили ''королеву красоты'': фото и видео 18+

Известную модель, победительницу конкурса "Мисс Багдад-2015" Тару Фарес застрелили в столице Ирака. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы .)

Ее окровавленное тело обнаружили в собственной спортивной машине, передает Kurdistan24.

По данным полиции, королеву красоты застрелили двумя выстрелами в голову и одним в грудь.

Тара Фарес

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У Тары Фарес было 2,6 млн подписчиков в Instagram. После смерти на ее аккаунте появилась публикация с черно-белой фотографией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кыргызстане в ночь со 2 на 3 июня в ДТП погибла 30-летняя Сания Шакирова, которая на конкурсе красоты Miss Universe Beauty — 2018 победила в номинации "Missis World".