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СпортLady

В Ираке зверски убили ''королеву красоты'': фото и видео 18+

1.2тЧитать материал на украинском

Известную модель, победительницу конкурса "Мисс Багдад-2015" Тару Фарес застрелили в столице Ирака. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы .)

Ее окровавленное тело обнаружили в собственной спортивной машине, передает Kurdistan24.

По данным полиции, королеву красоты застрелили двумя выстрелами в голову и одним в грудь.

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Тара Фарес

Тара Фарес

Осторожно, фото и видео содержат жесткие кадры

В Ираке зверски убили ''королеву красоты'': фото и видео 18+
В Ираке зверски убили ''королеву красоты'': фото и видео 18+
В Ираке зверски убили ''королеву красоты'': фото и видео 18+

У Тары Фарес было 2,6 млн подписчиков в Instagram. После смерти на ее аккаунте появилась публикация с черно-белой фотографией.

В Ираке зверски убили ''королеву красоты'': фото и видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кыргызстане в ночь со 2 на 3 июня в ДТП погибла 30-летняя Сания Шакирова, которая на конкурсе красоты Miss Universe Beauty — 2018 победила в номинации "Missis World".

Место
Ирак
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