"Уже нет в живых..." Экс-солистка "ВИА Гры" загадочно пропала без вести

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Дарья Кобец, известная как Даша Медовая и Мира Кулум, пропала без вести.

Об этом сообщил в Facebook ее отец Владимир Кобец, отметив, что искал девушку все лето, а осенью подал в розыск. "Ее ищут уже несколько месяцев, но есть подозрения, что уже никогда не найдут", — написал он.

По его словам, в адрес девушки неоднократно поступали угрозы от бывшего мужа Александра Швеца, а на заседании суда в сентябре минувшего года он заявил, что "Дарьи уже нет в живых".

"В этот же день мной было подано заявление в полицию о пропаже моей дочери и объявлении её в розыск. Сейчас поиск продолжается, а значит, все еще теплится надежда ее найти хотя бы живой. Мне страшно, но я обещаю искать её дальше, чтобы преступная организация, которая прикрывается благими намерениями, не похищала людей и не заставляла страдать целые семьи", — написал Кобец.

По словам мужчины, его внучка, дочь Дарьи и Александра, боится с ним разговаривать. "Она стала обычным инструментом бизнеса Швеца, который эксплуатирует мою внучку, записывает ролики на камеру и требует деньги от тех, кому его преступная организация помогает "отвоевывать" детей", — утверждает отец пропавшей.

Как сообщал OBOZREVATEL, о скандале в семье Даши Медовой стало известно осенью 2017 года. Бывший муж обвинил ее в похищении дочери, заявив, что девушка "включает коррупционные связи".

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