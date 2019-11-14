"Уже на себя не похожа": в сети перестали узнавать Лорак на новых фото

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, смутила новыми фото. На них поклонники уже с трудом узнают певицу.

Так, в своем Instagram артистка опубликовала свежие селфи, которые вызвали бурную реакцию среди подписчиков. По мнению фанатов, на каждом новом снимке Лорак становится все менее похожа на себя прежнюю.

Ани Лорак Instagram

В сети неоднократно упрекали певицу за перебор с пластическими операциями, отмечая, что она начинает походить на пластмассовую куклу.

Ани Лорак Instagram

В этот раз поклонники и вовсе не сразу узнали артистку в кадре:

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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