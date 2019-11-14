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14 ноября • обновлено в 08:14
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"Уже на себя не похожа": в сети перестали узнавать Лорак на новых фото

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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, смутила новыми фото. На них поклонники уже с трудом узнают певицу.

Так, в своем Instagram артистка опубликовала свежие селфи, которые вызвали бурную реакцию среди подписчиков. По мнению фанатов, на каждом новом снимке Лорак становится все менее похожа на себя прежнюю.

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram

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В сети неоднократно упрекали певицу за перебор с пластическими операциями, отмечая, что она начинает походить на пластмассовую куклу.

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram

В этот раз поклонники и вовсе не сразу узнали артистку в кадре:

"Уже на себя не похожа": в сети перестали узнавать Лорак на новых фото

Instagram

"Уже на себя не похожа": в сети перестали узнавать Лорак на новых фото

Instagram

"Уже на себя не похожа": в сети перестали узнавать Лорак на новых фото

Instagram

"Уже на себя не похожа": в сети перестали узнавать Лорак на новых фото

Instagram

"Уже на себя не похожа": в сети перестали узнавать Лорак на новых фото

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персона
Ани Лорак
Место
Украина
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