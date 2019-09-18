"Уже бы голая была": "одноглазая" Седокова в БДСМ-стиле раззадорила фанатов

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала ажиотаж в сети пикантным снимком.

На своей странице в Instagram она опубликовала пост о жизни и любви, который получил теплые отзывы поклонников. А размышления Седокова проиллюстрировала фотографией, на которой позирует практически голой, обтянув тело ремнями в БДСМ-стиле, а один глаз закрыв пиратской повязкой.

Анна Седокова в БДСМ-стиле instagram/annasedokova

Под откровенным кадром она ответила женщинам, которые спрашивают, как встретить идеального мужчину, чтобы чувства были взаимными.

"Я в этом не спец (читай Википедию), но точно знаю одно правило. Если не идет, если пазлы не сложились изначально, то не надо. Весь этот бред "я его выстрадаю", "буду ждать, пока напишет", "он, наверное, занят", "у него, наверное, нет времени". Ничего это не работает. Когда идет, то идет сразу. Уметь остановиться и отпустить, это тоже дар. И понять, что тебя не догоняют – это тоже дар. Помахать рукою и идти дальше – это дар. Цени себя, люби и меньше нервничай", – подписала Седокова.

Под постом певицы комментарии полились рекой. Многие заявили, что абсолютно согласны с каждым ее словом, а также восхитились ее проницательностью. Другая часть аудитории отреагировала на пикантный образ Седоковой.

"Фото просто огонь", "Аня, зачем ты так сильно накачала губы? Сейчас это не в тренде", "Похожа на мисс фортуну из лиги легенд", "Вау, мега-секси! Богиня", "Сексуальный пират", "Порнозвезда", "Клевые груди", "Ну уже бы голая была", – отреагировали пользователи.

Анна Седокова в купальнике instagram/annasedokova

Анна Седокова в эротической фотосессии instagram/annasedokova

Анна Седокова с глубоким декольте instagram/annasedokova

Анна Седокова показала грудь в топе instagram/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова взволновала поклонников новость о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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