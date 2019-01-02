МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

''Ужас, ботокс!'' Располневшая Лорак напугала поклонников новым фото

3.8тЧитать материал на украинском

Украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и выступает в России, сильно раскритиковали за внешность, заподозрив в проведении пластической операции.

Поклонников певицы встревожило новое фото в ее Instagram, которое Лорак сделала во время съемок вокального шоу "Голос". Накануне в сети уже раскритиковали украинку, заявив, что она располнела.

"Ботокс", "Возраст не скроешь", "Ужас", "Два разных лица", "Менять косметолога и хирурга нужно", — пишут комментаторы.

Новости
''Как ноль без палочки!'' Лорак разгромили за фото с дочкой
''Ужас, ботокс!'' Располневшая Лорак напугала поклонников новым фото
''Ужас, ботокс!'' Располневшая Лорак напугала поклонников новым фото
''Ужас, ботокс!'' Располневшая Лорак напугала поклонников новым фото
''Ужас, ботокс!'' Располневшая Лорак напугала поклонников новым фото
''Ужас, ботокс!'' Располневшая Лорак напугала поклонников новым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак попала под шквал критики за сексуальное фото в окружении множества мужчин.

Персона
Ани Лорак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
17
6
Смешно
0
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги