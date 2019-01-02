''Ужас, ботокс!'' Располневшая Лорак напугала поклонников новым фото

Украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и выступает в России, сильно раскритиковали за внешность, заподозрив в проведении пластической операции.

Поклонников певицы встревожило новое фото в ее Instagram, которое Лорак сделала во время съемок вокального шоу "Голос". Накануне в сети уже раскритиковали украинку, заявив, что она располнела.

"Ботокс", "Возраст не скроешь", "Ужас", "Два разных лица", "Менять косметолога и хирурга нужно", — пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак попала под шквал критики за сексуальное фото в окружении множества мужчин.