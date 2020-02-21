Российская певица Любовь Успенская назвала журналистку Ксению Собчак "продажной" и пожаловалась, что та устроила "хайп" на ее семейной драме.

Своими переживаниями после шоу о побеге ее дочери Татьяны Плаксиной артистка поделилась в пятницу, 21 февраля, на странице в Instagram.

"Это не пост о справедливости. Ее нет смысла искать в мире продажной журналистики, это не пост о боли, это призыв молча, прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми...а главное, 10 раз подумать всем, кто соберётся идти на шоу к "желтым журналистам" подобным Ксении Собчак, осознавая, что даже невозможно будет предположить, какой душевной болью это может обернуться!" – написала она.

Успенская обиделась на "хайпующую" Собчак

Певица возмутилась, что для Собчак проблемы других людей стали не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий "хайпа".

"Нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но, я была уверена, что у нее по крайней мере хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери", – написала Успенская.

"Я шла как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствих их перекручивания. Но, я не то чтобы подумать не могла, я до сих пор не понимаю как это стало возможным? Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец- то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого "свадебного катафалка", оставившая там свою душу", – возмутилась певица.

Успенская отметила, что испытала горькое разочарование от совместного эфира с Собчак, на котором ей и ее знакомым закрывали рты и смаковали подробностями о сбежавшей в США Плаксиной.

"Она ведет себя как организатор "Бала Воланда" и я теперь понимаю, почему именно катафалк был свадебной машиной этой женщины – в ней мертво все и даже союз с Богомоловым не способен оживить ее душу!" – не сдержалась Успенская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.

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