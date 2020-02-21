Российская певица Любовь Успенская назвала журналистку Ксению Собчак "продажной" и пожаловалась, что та устроила "хайп" на ее семейной драме.
Своими переживаниями после шоу о побеге ее дочери Татьяны Плаксиной артистка поделилась в пятницу, 21 февраля, на странице в Instagram.
"Это не пост о справедливости. Ее нет смысла искать в мире продажной журналистики, это не пост о боли, это призыв молча, прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми...а главное, 10 раз подумать всем, кто соберётся идти на шоу к "желтым журналистам" подобным Ксении Собчак, осознавая, что даже невозможно будет предположить, какой душевной болью это может обернуться!" – написала она.
Успенская обиделась на "хайпующую" Собчак
Певица возмутилась, что для Собчак проблемы других людей стали не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий "хайпа".
"Нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но, я была уверена, что у нее по крайней мере хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери", – написала Успенская.
"Я шла как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствих их перекручивания. Но, я не то чтобы подумать не могла, я до сих пор не понимаю как это стало возможным? Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец- то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого "свадебного катафалка", оставившая там свою душу", – возмутилась певица.
Успенская отметила, что испытала горькое разочарование от совместного эфира с Собчак, на котором ей и ее знакомым закрывали рты и смаковали подробностями о сбежавшей в США Плаксиной.
"Она ведет себя как организатор "Бала Воланда" и я теперь понимаю, почему именно катафалк был свадебной машиной этой женщины – в ней мертво все и даже союз с Богомоловым не способен оживить ее душу!" – не сдержалась Успенская.
Это не пост о справедливости. Ее нет смысла искать в мире продажной журналистики, это не пост о боли, (ее крик невозможно вместить ни в одно приходящее в голову словосочетание), это призыв молча, прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми...а главное, 10 раз подумать всем, кто соберётся идти на шоу и к "желтым журналистам" подобным Ксении Собчак @xenia_sobchak , осознавая, что даже невозможно будет предположить какой душевной болью это может обернуться! С каких пор проблемы других людей становятся не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий "хайпа". Как будто формулировка "хлеба и зрелищ" трансформировалась в "крови и зрелищ"... нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но, я была уверена, что у нее по крайней мере хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери. Я шла как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания. Но, я не то чтобы подумать не могла, я до сих пор не понимаю как это стало возможным? Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец- то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого "свадебного катафалка", оставившая там свою душу. Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарием программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать и слова не то, что мне, но и моим близкими приглашённым друзьям. Выстроенный в собственном формате сценарий Ксении выдержал эфир, и мне ничего не оставалось, как испытать горчайшее разочарование не только тем, что происходит сейчас в моей жизни, у нас с Таней, но и тем, что сейчас происходит в душах и сердцах людей. ⠀ /продолжение в карусели/
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.
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