"Ургант - враг": в России пристыдили шоумена за "побег"

Российский писатель и журналист Александр Сотник считает, что шоумен Иван Ургант, который недавно стал гражданином Израиля, является врагом.

"Ургант — враг, потому что работает в Останкино, а Останкино — цитадель путинского фашизма. Да, вот так примитивно. Потому что "на войне как на войне", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, телеведущий не просто так "вдруг вспомнил, что он - еврей".

"Еврей не может быть фашистом, потому что евреи страдали при Гитлере", не так ли? Не так. В военное время все многоцветье исчезает, восприятие жизни становится графичным, а люди делятся на "своих" и "врагов", - считает Сотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ургант заявил, что уехал в Израиль лишь на несколько дней.