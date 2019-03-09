"Уничтожал ф*шистов": умершему Этушу припомнили "подвиги" на Донбассе

Советский и российский актер театра и кино Владимир Этуш, который 9 марта умер на 97-м году жизни, воевал на Донбассе во время Второй мировой войны.

Об этом моменте его биографии вспомнили сторонники террористов "ДНР", назвав его "отважным солдатом, который освобождал от фашистов Донбасс".

"Отличился при освобождении районного центра Куйбышево (Ростовская область), где уничтожил 8 солдат и офицеров противника. Затем также отважно воевал во время освобождения Донецка, а за штурм Моспино и вовсе был награжден орденом Красной Звезды. Этуш своим умелым маневром выбил противника из района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил ручной пулемет", — написано в сообщении.

"Здорово, все-таки, что такие люди как Этуш еще недавно существовали. Нам есть чему поучиться у них", — заявили оккупанты.

Владимир Этуш Интерфакс

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года Этуша экстренно госпитализировали в Москве. Ему стало плохо на отдыхе в Италии.

25 ноября "Бенефис" с участием 96-летнего Этуша был отменен в связи с плохим самочувствием актера. А впервые после болезни он появился на сцене в декабре 2018 года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!