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26 октября • обновлено в 22:05
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Умерла российская звезда "Евровидения" Пугачева

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В России умерла 83-летняя солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева.

Об этом в Twitter написал Александр Бречалов - глава фольклорного коллектива из Удмуртии, в котором пела Пугачева.

"Бурановские бабушки" перепевают композиции известных российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке.

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В 2012 году коллектив представлял Россию на конкурсе "Евровидение", где занял второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России от передозировки наркотиков умерли музыканты рок-металл группы "Zreet".

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Место
Россия
Тег
Бурановские бабушки
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