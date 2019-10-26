Умерла российская звезда "Евровидения" Пугачева

В России умерла 83-летняя солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева.

Об этом в Twitter написал Александр Бречалов - глава фольклорного коллектива из Удмуртии, в котором пела Пугачева.

"Бурановские бабушки" перепевают композиции известных российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке.

В 2012 году коллектив представлял Россию на конкурсе "Евровидение", где занял второе место.

Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.

Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI — Александр Бречалов (@brechalov) October 26, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России от передозировки наркотиков умерли музыканты рок-металл группы "Zreet".

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