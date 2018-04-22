Умерла Нина Дорошина: выяснилась роковая связь с Табаковым

Легендарная советская актриса Нина Дорошина умерла на 40-й день после смерти своего вечного партнера на сцене Олега Табакова.

Этот роковой нюанс подметило издание "Московский комсомолец", подчеркнув, что актеры также дружили и в жизни.

Отмечается, что Нина Дорошина и Олег Табаков постоянно встречались на сцене. Публика спешила, чтобы посмотреть на них в спектаклях "В поисках радости "Обыкновенная история", "Восточная трибуна" - в этих работах они были парой.

Были и другие постановки, где они просто партнерствовали - "Голый король" и "На дне".

У Табакова и Дрошиной, отмечают журналисты, были теплые, почти родственные отношения.

Как сообщал "Обозреватель", 21 апреля в Москве скончалась 83-летняя актриса Нина Дорошина, всенародную любовь которой принесла главная роль в фильме "Любовь и голуби".