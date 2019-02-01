Умерла ''беременная'' от Киркорова россиянка

Героиня одного из скандальных ток-шоу Светлана Сафиева, которая говорила, что беременна от "короля" поп-музыки Филиппа Киркорова, умерла от инсульта.

Об этом сообщает SUPER со ссылкой на источник в телевизионных кругах, где уточняется, что россиянка выступала с таким заявлением в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым.

Сафиевой было 52 года. В ноябре она демонстрировала огромный живот на всю Россию, заявив, что встречалась с Киркоровым, который якобы предпочитал скрывать их связь.

Эту программу в YouTune посмотрели больше четырех миллионов человек, а сценаристов обвинили в безумных выдумках ради рейтингов. В конце эфира выяснилось, что Сафиева страдает заболеванием, из-за которого ощущает ложную беременность.

После скандала на ТВ россиянка пережила стресс из-за нападков общественности и родственников, которые пытались отнять у нее недвижимость. В результате она угодила в больницу, где и провела последние месяцы жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Киркоров чуть не стал банкротом из-за провалившегося концерта в Москве.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!