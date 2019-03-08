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Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности

20.7тЧитать материал на украинском

Вечером 6 марта в Мюнхене скончалась 19-летняя голландская модель и "Юная Мисс Вселенная-2017" Лотте ван дер Зее.

Девушка скончалась за день до 20-летия на горнолыжном курорте в Австрии. Как сказано на ее странице в Instagram, причина смерти — сердечный приступ.

Ее нашли без сознания в постели. Daily Mail пишет, что модель была помещена в искусственную кому и доставлена в Мюнхен, где вскоре умерла. Остальные подробности не сообщаются.

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В 2017 году Лотте была признана самым красивым в мире подростком. В Instagram на ее страницу подписаны более 160 тысяч пользователей.

Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности
Умерла 19-летняя ''Мисс Вселенная'': фото и подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умерла участница шоу "Голос". Певица была срочно госпитализирована из-за проблем с дыханием, но спасти ее не удалось.

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