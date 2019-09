Умер владелец популярной сети отелей и дед Пэрис Хилтон: трогательные фото

В воскресенье, 22 сентября, в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление фонда Conrad N. Hilton Foundation, смерть успешного бизнесмена наступила от естественных причин.

Бэррон Хилтон был сыном Конрада Хилтона, который основал сеть отелей Hilton. Он возглавлял сеть до 1996 года, а позже стал председателем совета ее директоров.

Его внучка Пэрис Хилтон написала в своем Twitter, что очень опечалена.

"Я глубоко опечалена потерей моего деда Бэррона Хилтона. Он был легендой, дальновидным, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений. С тех пор, как я была маленькой девочкой, я считала его бизнесменом", – поделилась звезда.

Также Хилтон опубликовала в соцсети арxивные фото с влиятельным родственником. На ниx можно увидеть совсем юную знаменитость в компании дедушки, а также другие семейные фото.

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr