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Умер самый уродливый пес Британии: как он выглядел. Фото

1.3тЧитать материал на украинском

Самый уродливый пес Британии по кличке Чейз, страдавший от катаракты и живший практически без зубов, скончался в преклонном возрасте 16 лет.

Его хозяйка Сторм Шайлер из Уэльса сообщила, что пес умер от панкреатита, передает ВВС.

Отмечается, что в 2017 году этот китайский карликовый терьер занял третье место на Всемирном конкурсе самых уродливых собак, который проводился в Калифорнии. По словам Сторм, Чейз был очень жизнерадостным существом, несмотря на свое выдающееся уродство и никудышное здоровье.

Чейз

Чейз

Фото: BBC.com

Чейз

Чейз

Фото: BBC.com

Чейз

Чейз

Фото: Pinterest

Чейз

Чейз

Фото: Newsroom24

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"До самого конца он не терял эту искру. Он был маленькой собачкой с большой душой, и другого такого не будет", — отметила Шайлер.

Чейз

Чейз

Фото: Metro

Чейз

Чейз

Фото: itv.com

Чейз

Чейз

Фото: tert.am

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Перми (Россия) на 16 году жизни умер знаменитый кот Маркиз, который прославился в YouTube и стал "лицом" одного из самых популярных мемов с названием NONONONO Cat.

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