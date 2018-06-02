Умер Николай Бойченко: сеть скорбит за молодым гением

Украинцы скорбят за молодым хореографом и режиссером Николаем Бойченко, который работал в таких проектах, как "Танцюють Всі", "Україна має талант" и X-Factor.

Бойченко умер в возрасте 32 лет. По некоторым данным, причиной смерти могли стать последствия воспаления легких.

"Гении уходят молодыми. Нас покинул человек, показавший мне реальные эстетические воплощения самых неистовых фантазий. Хореограф, чьей чуткостью восхищались лучшие. Человек, сделавший себя сам и вдохновивший всю семью и окружающих на чудесные свершения и творения. Личность, чей талант вскрывал вены танцам и мыслям. Нежность и хрупкость, воплощенная в постановках, видео и красоте сотворенного безумия", - написала Елена Лазуткина в Facebook.

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"Больно, когда уходят молодые и невероятно талантливые люди... R.I.P. Николай Бойченко, покойся с миром", - добавила Ирина Климанова.

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