УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Умер хореограф Бойченко: подборка работ молодого гения

1.7тЧитать новость на украинском

В Украине умер молодой украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко, который работал в таких проектах, как "Танцюють Всі", "Україна має талант" и X-Factor.

Смерть настигла мужчину в возрасте 32 лет в пятницу, 1 июня. Вероятной причиной называются последствия воспаления легких.

OBOZREVATEL собрал некоторые работы молодого гения, который также является основателем киевского балета D'Arts Dance Project.

Новости
Умер известный итальянский режиссер

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы скорбят за невероятно талантливым режиссером-постановщиком Николаем Бойченко.

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги