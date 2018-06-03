Умер хореограф Бойченко: подборка работ молодого гения

В Украине умер молодой украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко, который работал в таких проектах, как "Танцюють Всі", "Україна має талант" и X-Factor.
Смерть настигла мужчину в возрасте 32 лет в пятницу, 1 июня. Вероятной причиной называются последствия воспаления легких.
OBOZREVATEL собрал некоторые работы молодого гения, который также является основателем киевского балета D'Arts Dance Project.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы скорбят за невероятно талантливым режиссером-постановщиком Николаем Бойченко.