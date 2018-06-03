Умер хореограф Бойченко: подборка работ молодого гения

В Украине умер молодой украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко, который работал в таких проектах, как "Танцюють Всі", "Україна має талант" и X-Factor.

Смерть настигла мужчину в возрасте 32 лет в пятницу, 1 июня. Вероятной причиной называются последствия воспаления легких.

OBOZREVATEL собрал некоторые работы молодого гения, который также является основателем киевского балета D'Arts Dance Project.

Новости Умер известный итальянский режиссер

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы скорбят за невероятно талантливым режиссером-постановщиком Николаем Бойченко.