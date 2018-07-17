Умер экс-солист популярной российской группы

В Москве в возрасте 59 лет умер исполнитель и музыкант, бывший солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский.

"Горькая новость — не стало Игоря Браславского. Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе "Доктор Ватсон" и в сольной карьере", - написал поэт Александр Шаганов в своем Facebook.

По его словам, музыкант боролся с тяжелым заболеванием и поддерживал онкобольных детей.

Игорь Браславский родился 7 декабря 1958 года в Москве. Был участником ВИА "Вдохновение", "Фантазия", "Надежда", "Кинематограф", "Голубые гитары", работал в театре "Музыка". В течение 10 лет (1994 — 2004) был солистом группы "Доктор Ватсон".

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