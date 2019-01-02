Умер автор легендарных российских хитов Крис Кельми

В Подмосковье на 64 году жизни скончался известный певец Крис (Анатолий) Кельми.

Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что он умер после новогодней ночи. Эту информацию также подтвердили в Наро-Фоминском морге для РИА "Новости", а причину смерти определит экспертиза.

В свою очередь брат рассказал, что экс-супруга Людмила была последней, кто видел его живым. Она навещала Кельми накануне праздников, 30 декабря. С тех пор музыкант не выходил на связь.

Крис Кельми instagram

"Сейчас я знаю то же, что и вы. Нахожусь за городом, на мои звонки никто не отвечает. Жена его тоже не берет трубку, весь день пытаюсь ей дозвониться. Она перестала брать телефон после того, как ей позвонили с телевидения и попросили комментарии. Жду сообщений от коменданта, который обещал приехать к дому и посмотреть, что там. Но факт смерти есть с огромной долей вероятности. Если бы он попал в больницу, заболел, со мной бы связались либо он сам, либо знакомые. Комендант сказал, что приедет только завтра утром", – уточнил брат Евгений Суслин.

По данным издания, певец в последнее время жил затворником. Еще в декабре появилась информация, что у него есть проблемы со здоровьем.

Крис Кельми — советский и российский певец и композитор. Он является создателем музыкальных коллективов "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также был участником группы "Автограф".

Известность ему принесли такие хиты, как: "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Более того, он написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".

У певца были проблемы с алкоголем. Известно, что в 2012 году он попадался на вождении в нетрезвом виде в Москве. А в 2014 году Кельми лишили права управления транспортом после отказала от прохождения медицинского освидетельствования. И новое нарушение ПДД он совершил в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября в России умер известный певец Евгений Осин. Причиной называли остановку сердца.

Прощание с артистом состоялось 20 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве.