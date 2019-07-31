Украинскую певицу нагло ограбили в Москве

В Москве дерзко ограбили украинскую певицу Марию Россинскую, стащив у нее икону.
По данным издания "Москва", стоимость пропажи составляла 1790 гривен, в связи с чем артистка обратилась в полицию.
По словам Россинской, она пришла с иконой в одно из кафе, оставив ее на полу. Пока девушка отходила, кто-то стащил ее имущество. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Мария Россинская
instagram /rossinskaya_official
Киевлянка Россинская известна по песне "Послушная", которую можно часто услышать на улице со смартфонов подростков. Она выпустила несколько клипов, выступает в клубах.
Мария Россинская
instagram /rossinskaya_official
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинскую певицу MARUV, которая уехала в Россию в день парламентских выборов, ограбили в Москве. Российский фанат стащил у нее маску.
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