Украинскую певицу нагло ограбили в Москве

В Москве дерзко ограбили украинскую певицу Марию Россинскую, стащив у нее икону.

По данным издания "Москва", стоимость пропажи составляла 1790 гривен, в связи с чем артистка обратилась в полицию.

По словам Россинской, она пришла с иконой в одно из кафе, оставив ее на полу. Пока девушка отходила, кто-то стащил ее имущество. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мария Россинская instagram /rossinskaya_official

Киевлянка Россинская известна по песне "Послушная", которую можно часто услышать на улице со смартфонов подростков. Она выпустила несколько клипов, выступает в клубах.

Мария Россинская instagram /rossinskaya_official

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинскую певицу MARUV, которая уехала в Россию в день парламентских выборов, ограбили в Москве. Российский фанат стащил у нее маску.

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