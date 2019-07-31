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Украинскую певицу нагло ограбили в Москве

2.1т Читать материал на украинском

В Москве дерзко ограбили украинскую певицу Марию Россинскую, стащив у нее икону.

По данным издания "Москва", стоимость пропажи составляла 1790 гривен, в связи с чем артистка обратилась в полицию.

По словам Россинской, она пришла с иконой в одно из кафе, оставив ее на полу. Пока девушка отходила, кто-то стащил ее имущество. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мария Россинская

Мария Россинская

instagram /rossinskaya_official

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Киевлянка Россинская известна по песне "Послушная", которую можно часто услышать на улице со смартфонов подростков. Она выпустила несколько клипов, выступает в клубах.

Мария Россинская

Мария Россинская

instagram /rossinskaya_official

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинскую певицу MARUV, которая уехала в Россию в день парламентских выборов, ограбили в Москве. Российский фанат стащил у нее маску.

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Место
Россия Москва
Теги
шоу-бизнес грабеж
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Такие певицы на Лениградке толпами стоят.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Хоругви, кадило и святые мощи не украли? Ну вот и ладненько ))))
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Qurd Boz
Qurd Boz
Necheqo shastatsya po Bıdloatanu.
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