Украинский режиссер снял в дороге клип MACHETE

Известный музыкант, солист группы MACHETE Ярослав Малый 7 марта в столичном клубе Stereo Plaza презентует новый альбом l’MPULS. Накануне этого важного события, артист снял у известного украинского режиссера и сценариста Kadimа Tarasovа видео на песню "Никуда не смыться". Съемки проходили две недели и стали не только самыми продолжительными за всю историю проекта MACHETE, но еще и самыми экстремальными. Во время смены локаций авто музыканта в горах попало в аварию и чуть не вынесло с трассы.

Сам клип - это большое автомобильное путешествие, которое напоминает документальное кино, а его история, как в известном романе Джека Керуака, происходит в дороге. Только в случае с видео - на главной алтайской дороге.

"Мы побывали в наших любимых местах, куда очень трудно доехать. Попали во все времена года: зима, весна, лето. Снимались всей семьей, взяли с собой даже нашу собаку", - рассказывает Ярослав Малый.

Во время съемок видео случилась авария.

"Мы пересекали горные перевалы, машину зацепило за бортик и чуть не вынесло с трассы, - вспоминает Ярослав. – В этом Алтай удивителен: если ты что-то хочешь сделать, но теряешь смысл и просто едешь, ни о чем не думая, легко сойти с дистанции".

По словам музыканта, снять видео на природе, подсказал текст песни.

"Мы хотели, чтобы в клипе не было фальши и пластмассы, чтобы природа указывала на натуральность того, о чем мы говорим. Видео пробуждает у людей через зрение правильные ассоциации, вот мы и хотели погрузить их в обстановку, в которой они смогут почувствовать и понять смысл того, что мы вложили в этот трек. Все эти переходы, перевалы, горы, реки, протоки – все настоящее и находится в разных местах Алтая. Слова и музыка – то же настоящие. И это помогает людям почувствовать в себе настоящее. Это и была наша главная цель в этом видео", - признается музыкант.

Напомним, презентация новой программы MACHETE l’MPULS состоится 7 марта в столичном клубе Stereo Plaza.

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