Украинский фестиваль Гоголь FEST попал в топ-5 фестивалей Европы

Мультидисциплинарный фестиваль современного искусства ГОГОЛЬ FEST стал одним из победителей престижной европейской премии EFFEAwards 2019-2020.

Церемония награждения фестивалей-лауреатов состоялась , 26 сентября, в Брюсселе. Международное жюри во главе с сэром Джонатаном Миллсом, бывшим директором Эдинбургского международного фестиваля, выбрало 5 самых влиятельных в своей сфере европейских фестивалей с 705 участников, были награждены премией EFFE 2019-2020.

Международное жюри премии EFFE отметил: "ГОГОЛЬFEST – это удивительная платформа для творческого развития: не просто какой-то фестиваль в одном городе, но полноценный художественный движение, формируют различные фестивальные платформы и направления по всей стране – Украины. Стратегический и художественный выбор чрезвычайно силен: современный , инновационный, энергичный, успешно принят в условиях ограниченных финансовых средств и политических потрясений ".

В свою очередь, президент фестиваля современного искусства ГОГОЛЬFEST Влад Троицкий во время получения награды сказал: "Искусство открывает нам путь в будущее, которое, надеюсь, будет прекрасным".

Украина на церемонии награждения, кроме, В. Троицкого, представляли инициаторы проведения ежегодных фестивалей StartUP GogolFest (Мариуполь) – заместитель городского головы Александр Кочурин и AIRGogolFest (Винница) – городской голова Сергей Моргунов, куратор театральной программы ГОГОЛЬFEST Андрей Палатный, исполнительный директор УКФ Юлия Федив .

Победители премии EFFE 2019-2020 (в алфавитном порядке):

Один фестиваль получил премию зрительских симпатий - аудитория большинство своих голосов отдала за Летний международный музыкальный фестиваль Varna в Болгарии. Кроме того, двое художников получили премию EFFE за свои достижения в сфере искусства: ФриЛейсен (основатель бельгийского художественного фестиваля Kunstenfestivaldesarts) и Дитер Косслик (бывший директор Берлинале).

200 организаторов фестивалей, художников, представителей городов и европейские политические деятели собрались сегодня вместе в BOZAR – центре визуального искусства в Брюсселе, чтобы почтить художников и организаторов и подчеркнуть важность их деятельности.

Уполномоченный по вопросам культуры в Европе Тибор Наврачич поддерживал фестивале в период проведения конкурса EFFE Award 2019-2020: "Поддерживая межкультурный диалог, жюри возлагается на идее, сети и компетенцию партнеров. Воплотить в жизнь этот разнообразный спектр политики и проектов было бы невозможно без Европейского парламента, органов власти и культурных институтов в государствах-членах, а также таких организаций, как Европейская ассоциация фестивалей (EFA). Нам нужно продолжать работать вместе ".

Ян Бриерс, президент EFA, подытожил: "2000 фестивалей на нашем поисковом ресурсе FestivalFinder.eu с 1500 фестивалями, имеющих знак EFFE. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития этого постоянно растущего альянса в будущем".

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