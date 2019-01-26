Украинские звезды снялись в откровенной фотосессии для мужского глянца: горячие фото

Украинские звезды снялись для эротического календаря мужского журнала XXL.

На сайте издания уточняется, что в 2019 году каждую девушку отсняли в ванной, наполненной водой разных оттенков.

"Подчеркнуть женственность и красоту девичьих тел, а заодно задать праздничный настрой помогли цветы, шары и метафан. Календарь в качестве подарка смогут получить все читатели журнала XXL вместе с новым номером январь-февраль", – сказано в анонсе.

В съемках участвовали звезды, на которых практически не было одежды. Среди них оказались певицы Слава Каминская и Виктория Смеюха из "НеАнгелов", DJ Nana (Анастасия Кумейко), Леся Никитюк, ведущая телеканала М1 Emma D.

Слава "НеАнгелы"

Виктория "НеАнгелы"

DJ Nana (Анастасия Кумейко)

Леся Никитюк

Emma D

Как сообщал OBOZREVATEL, также для XXL снялась украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук в нижнем белье.

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