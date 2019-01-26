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Украинские звезды снялись в откровенной фотосессии для мужского глянца: горячие фото

1.3тЧитать материал на украинском

Украинские звезды снялись для эротического календаря мужского журнала XXL.

На сайте издания уточняется, что в 2019 году каждую девушку отсняли в ванной, наполненной водой разных оттенков.

"Подчеркнуть женственность и красоту девичьих тел, а заодно задать праздничный настрой помогли цветы, шары и метафан. Календарь в качестве подарка смогут получить все читатели журнала XXL вместе с новым номером январь-февраль", – сказано в анонсе.

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В съемках участвовали звезды, на которых практически не было одежды. Среди них оказались певицы Слава Каминская и Виктория Смеюха из "НеАнгелов", DJ Nana (Анастасия Кумейко), Леся Никитюк, ведущая телеканала М1 Emma D.

Слава "НеАнгелы"

Слава "НеАнгелы"

Виктория "НеАнгелы"

Виктория "НеАнгелы"

DJ Nana (Анастасия Кумейко)

DJ Nana (Анастасия Кумейко)

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Emma D

Emma D

Как сообщал OBOZREVATEL, также для XXL снялась украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук в нижнем белье.

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Персоны
Леся НикитюкАнастасия КумейкоСлава Каминская
Место
Украина
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