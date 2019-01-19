Украинские звезды отпраздновали Крещение: фото и видео купаний

Главной традицией празднования Крещения, которое отмечается 19 января, является окунание в ледяную воду, что сделали и многие украинские звезды.
Соответствующими снимками они поделились в соцсетях, а также поздравили украинцев с праздником.
Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк нырнул в прорубь в Виннице. Он рассказал, что такая традиция давно появилась в его компании.
"Уже традиционно, на Крещение, хорошей компанией празднуем... Христос крестится! В реке Иордан! С праздником!" — подписал снимки в Facebook певец.
facebook.com/viktorbronyk
facebook.com/viktorbronyk
facebook.com/viktorbronyk
facebook.com/viktorbronyk
Украинская ведущая Надежда Матвеева поделилась впечатлениями от первого купания в ледяной воде.
"С праздником Крещения друзья! Мира, согласия, обновления и гармонии всем добрым людям! Получила невероятные впечатления от погружения! Впервые это сделала, чувствую, что это станет привычкой", — написала она в Instagram.
instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/
instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/
Известный спортсмен, самый сильный человек мира Василий Вирастюк решил не просто окунуться прорубь, но и провести там тренировку. Видео появилось на странице украинца в Facebook.
Певец Виктор Павлик в день Крещения поделился шуточным роликом, который сделали его друзья и поклонники. На кадрах, снятых пару лет назад, запечатлено, как Павлик полностью обнаженным трижды окунулся в ледяную воду. Певец написал, что продолжит традицию и в 2019 году.
Телеведущая Лилия Ребрик не купалась в проруби, однако выложила новый снимок в Instagram и поздравила в посте всех фанов.
"Мира, здоровья и любви в каждой семье! Ну что, есть смельчаки среди вас, кто сегодня уже нырял в прорубь? Признавайтесь! Делитесь впечатлениями, ощущениями. Вы для меня герои, мое почтение! Я пока не могу решиться", — написала она.
instagram.com/liliia.rebrik
Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко также не рискнула и не зашла в холодную воду, однако сфотографировалось возле проруби.
"Меня хватило только на фото. С праздником", — написала девушка в Instagram.
instagram.com/yamo4ka
Боксер Александр Усик отпраздновал Крещение на Бали, где сходил на службу в православный храм, а также окунулся в купель. Об этом он рассказал во время прямого эфира в Instagram.
instagram.com/usykaa
instagram.com/usykaa
Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась, когда после возвращения с отдыха на Мальдивах решила окунуться в ледяную купель в Крещенскую ночь.
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