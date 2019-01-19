Украинские звезды отпраздновали Крещение: фото и видео купаний

Главной традицией празднования Крещения, которое отмечается 19 января, является окунание в ледяную воду, что сделали и многие украинские звезды.

Соответствующими снимками они поделились в соцсетях, а также поздравили украинцев с праздником.

Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк нырнул в прорубь в Виннице. Он рассказал, что такая традиция давно появилась в его компании.

"Уже традиционно, на Крещение, хорошей компанией празднуем... Христос крестится! В реке Иордан! С праздником!" — подписал снимки в Facebook певец.

facebook.com/viktorbronyk

facebook.com/viktorbronyk

facebook.com/viktorbronyk

facebook.com/viktorbronyk

Украинская ведущая Надежда Матвеева поделилась впечатлениями от первого купания в ледяной воде.

"С праздником Крещения друзья! Мира, согласия, обновления и гармонии всем добрым людям! Получила невероятные впечатления от погружения! Впервые это сделала, чувствую, что это станет привычкой", — написала она в Instagram.

instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/

instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/

Известный спортсмен, самый сильный человек мира Василий Вирастюк решил не просто окунуться прорубь, но и провести там тренировку. Видео появилось на странице украинца в Facebook.

Певец Виктор Павлик в день Крещения поделился шуточным роликом, который сделали его друзья и поклонники. На кадрах, снятых пару лет назад, запечатлено, как Павлик полностью обнаженным трижды окунулся в ледяную воду. Певец написал, что продолжит традицию и в 2019 году.

Телеведущая Лилия Ребрик не купалась в проруби, однако выложила новый снимок в Instagram и поздравила в посте всех фанов.

"Мира, здоровья и любви в каждой семье! Ну что, есть смельчаки среди вас, кто сегодня уже нырял в прорубь? Признавайтесь! Делитесь впечатлениями, ощущениями. Вы для меня герои, мое почтение! Я пока не могу решиться", — написала она.

instagram.com/liliia.rebrik

Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко также не рискнула и не зашла в холодную воду, однако сфотографировалось возле проруби.

"Меня хватило только на фото. С праздником", — написала девушка в Instagram.

instagram.com/yamo4ka

Боксер Александр Усик отпраздновал Крещение на Бали, где сходил на службу в православный храм, а также окунулся в купель. Об этом он рассказал во время прямого эфира в Instagram.

instagram.com/usykaa

instagram.com/usykaa

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась, когда после возвращения с отдыха на Мальдивах решила окунуться в ледяную купель в Крещенскую ночь.

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