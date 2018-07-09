Украинская певица в прямом эфире КремльТВ поддержала сборную России: появилось видео

Украинская певица Анна Седокова, которая ранее появилась в прямом эфире российского пропагандистского телеканала "Первый", утверждает, что в Украине все поддерживали сборную РФ.

Видео ее выступления выложили в сети. "Я просто хочу сейчас сказать очень важную вещь. Я только ночью прилетела из Одессы, а перед этим - из Киева. Каждый, кого я встречала на улице, все говорили, все поддерживали сборную России. Всем это очень важно", - говорит Седокова.

Эти слова артистки вызвали настоящий гнев у пользователей. "Прям не интересно. А глазки вверх запускает, текст вспоминает", - смеются они.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже полгода между Анной Седоковой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским идет судебное разбирательствоиз-за опеки над их общей дочерью Моникой.