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СпортLady

Украинская певица в прямом эфире КремльТВ поддержала сборную России: появилось видео

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Украинская певица Анна Седокова, которая ранее появилась в прямом эфире российского пропагандистского телеканала "Первый", утверждает, что в Украине все поддерживали сборную РФ.

Видео ее выступления выложили в сети. "Я просто хочу сейчас сказать очень важную вещь. Я только ночью прилетела из Одессы, а перед этим - из Киева. Каждый, кого я встречала на улице, все говорили, все поддерживали сборную России. Всем это очень важно", - говорит Седокова.

Эти слова артистки вызвали настоящий гнев у пользователей. "Прям не интересно. А глазки вверх запускает, текст вспоминает", - смеются они.

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Интересно, она точно была там, где говорит?

Публикация от VLR (@valeriykorsunskyy)

Как сообщал OBOZREVATEL, уже полгода между Анной Седоковой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским идет судебное разбирательствоиз-за опеки над их общей дочерью Моникой.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Анна Седокова
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё так и есть. На Украине большинство нормальных, адекватных людей проживает. Остальные, пасуться на Обозе, в ожидании очередной перемоги.
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