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/Новости шоу-бизнеса

Украинская певица в образе монашки показала грудь: фото и видео

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Скандальная украинская певица Алина Гросу, которая проживает и работает в Москве, предстала в образе соблазнительной монашки.

Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото и видео, продемонстрировав грудь поклонникам (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Признания "Монашки" ТЫ слаще всех воображаемых фантазий, Как будто сказочный сюжет моих иллюзий.. ТЫ многограннее любых разнообразий.. В меня проникший ТЫ процессами диффузий. ТЫ, будто снег упавший в середине лета, Непредсказуемей, чем молнии удары, Твое отсутствие - ужасней конца света... Твое присутствие - небес дары и чары. ТЫ мне дороже в сотни раз любой награды, ТЫ, незаслуженный мной уголочек рая... ТЫ то, чем не насытиться в час жажды, ТЫ тот, кого несознанно ждала я ... рубрика #стихиалинкиблондинки P.s. Скоро премьера!😉 короткометражная фильм #ДикоЛюбилаВову ❤️

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Неожиданностью для фолловеров стал тот факт, что Гросу написала "Признания "Монашки", в котором рассказала о любви в стихах. Дело в том, что Гросу анонсировала выход музыкального сериала.

Ты слаще всех воображаемых фантазий,

Как будто сказочный сюжет моих иллюзий.

Ты многограннее любых разнообразий.

В меня проникший Ты процессами диффузий.

Ты, будто снег упавший в середине лета,

Непредсказуемей, чем молнии удары,

Твое отсутствие - ужасней конца света...

Твое присутствие - небес дары и чары.

Ты мне дороже в сотни раз любой награды,

Ты, незаслуженный мной уголочек рая...

Ты то, чем не насытиться в час жажды,

Ты тот, кого несознанно ждала я ... рубрика.

Поклонников крайне удивил новый образ Гросу. Некоторым даже захотелось получить такой же костюм.

"Какая сладкая и вкусная монашка", "Хороша монашка", "Нужно и себе прикупить такой наряд. Супер", – написали фолловеры.

Украинская певица в образе монашки показала грудь: фото и видео

Дорогие мои!!! Наконец-то !!!! #ПРЕМЬЕРА #СКОРО 11, 18, 25 марта и 1 апреля смотрите-ищите музыкальный сериал #ДикоЛюбилаВову ❤️💔❤️💔❤️ Во всём интернет пространстве и не только;) будет 🔥🔥🔥 P.s. Большое спасибо моей команде!!! Они моё золото.. мы не смогли бы сделать это кино без любой его части, каждый человек важен, каждый вложил свою душу... надеюсь вы её почувствуете:) P.p.s. Кого из актеров уже узнали?))

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Украинская певица в образе монашки показала грудь: фото и видео
Украинская певица в образе монашки показала грудь: фото и видео
Украинская певица в образе монашки показала грудь: фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Гросу ответила на заявления поклонников по поводу пластических операций.

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Персона
Алина Гросу
Тег
шоу-бизнес
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Комментарии
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Veprytskyi Eugene
Veprytskyi Eugene
Вообще очень интересный подход нашего СМИ и общества в целом. Когда наша Украинская певица или певец переезжает в расею, они мгновенно становятся Запроданками, но как только у них выходит годный продукт, с точки зрения медиа, она сразу наша Украинская. Лицемеры!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ну какая она украинская певица? Шлюха обыкновенная! Простая кацапская шлюха! К чему эту погань вспоминать?
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