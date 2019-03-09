Украинская певица в образе монашки показала грудь: фото и видео

Скандальная украинская певица Алина Гросу, которая проживает и работает в Москве, предстала в образе соблазнительной монашки.

Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото и видео, продемонстрировав грудь поклонникам (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Неожиданностью для фолловеров стал тот факт, что Гросу написала "Признания "Монашки", в котором рассказала о любви в стихах. Дело в том, что Гросу анонсировала выход музыкального сериала.

Ты слаще всех воображаемых фантазий, Как будто сказочный сюжет моих иллюзий. Ты многограннее любых разнообразий. В меня проникший Ты процессами диффузий. Ты, будто снег упавший в середине лета, Непредсказуемей, чем молнии удары, Твое отсутствие - ужасней конца света... Твое присутствие - небес дары и чары. Ты мне дороже в сотни раз любой награды, Ты, незаслуженный мной уголочек рая... Ты то, чем не насытиться в час жажды, Ты тот, кого несознанно ждала я ... рубрика.

Поклонников крайне удивил новый образ Гросу. Некоторым даже захотелось получить такой же костюм.

"Какая сладкая и вкусная монашка", "Хороша монашка", "Нужно и себе прикупить такой наряд. Супер", – написали фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Гросу ответила на заявления поклонников по поводу пластических операций.

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