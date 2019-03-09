Украинская певица в образе монашки показала грудь: фото и видео

Скандальная украинская певица Алина Гросу, которая проживает и работает в Москве, предстала в образе соблазнительной монашки.
Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото и видео, продемонстрировав грудь поклонникам (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
Признания "Монашки" ТЫ слаще всех воображаемых фантазий, Как будто сказочный сюжет моих иллюзий.. ТЫ многограннее любых разнообразий.. В меня проникший ТЫ процессами диффузий. ТЫ, будто снег упавший в середине лета, Непредсказуемей, чем молнии удары, Твое отсутствие - ужасней конца света... Твое присутствие - небес дары и чары. ТЫ мне дороже в сотни раз любой награды, ТЫ, незаслуженный мной уголочек рая... ТЫ то, чем не насытиться в час жажды, ТЫ тот, кого несознанно ждала я ... рубрика #стихиалинкиблондинки P.s. Скоро премьера!😉 короткометражная фильм #ДикоЛюбилаВову ❤️
Неожиданностью для фолловеров стал тот факт, что Гросу написала "Признания "Монашки", в котором рассказала о любви в стихах. Дело в том, что Гросу анонсировала выход музыкального сериала.
Ты слаще всех воображаемых фантазий,
Как будто сказочный сюжет моих иллюзий.
Ты многограннее любых разнообразий.
В меня проникший Ты процессами диффузий.
Ты, будто снег упавший в середине лета,
Непредсказуемей, чем молнии удары,
Твое отсутствие - ужасней конца света...
Твое присутствие - небес дары и чары.
Ты мне дороже в сотни раз любой награды,
Ты, незаслуженный мной уголочек рая...
Ты то, чем не насытиться в час жажды,
Ты тот, кого несознанно ждала я ... рубрика.
Поклонников крайне удивил новый образ Гросу. Некоторым даже захотелось получить такой же костюм.
"Какая сладкая и вкусная монашка", "Хороша монашка", "Нужно и себе прикупить такой наряд. Супер", – написали фолловеры.
Дорогие мои!!! Наконец-то !!!! #ПРЕМЬЕРА #СКОРО 11, 18, 25 марта и 1 апреля смотрите-ищите музыкальный сериал #ДикоЛюбилаВову ❤️💔❤️💔❤️ Во всём интернет пространстве и не только;) будет 🔥🔥🔥 P.s. Большое спасибо моей команде!!! Они моё золото.. мы не смогли бы сделать это кино без любой его части, каждый человек важен, каждый вложил свою душу... надеюсь вы её почувствуете:) P.p.s. Кого из актеров уже узнали?))
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Гросу ответила на заявления поклонников по поводу пластических операций.
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