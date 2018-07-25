Украинская певица представила новый летний хит

Певица Мята представила новый летний хит “Квіточка”. Песня несколько отличается от последних лирических работ певицы, ведь уже с первых нот вызывает неудержимое желание танцевать.

Композиция получилась очень солнечной и легкой, она вдохновляет мечтать, верить и любить, передает пресс-служба телеканала M1.

"Если и сходить с ума — то только от искренней любви!", — комментирует Мята.

Зажигательная мелодия песни в сочетании с игривым текстом сразу переносит слушателей в атмосферу тёплых летних дней, полных ароматом цветов. Поскольку цветы — это то, что всегда дарит радость женщинам, одноимённый трек “Квіточка” тоже обязательно найдет отклик в их сердцах.

— Хочу, чтобы эта песня напоминала мужчинам, что женщины — как цветы: они ежедневно нуждаются в заботливом уходе и любви! — подчёркивает Мята.

Автором слов к синглу “Квіточка” является Антон Борзенко, музыку написал Роман Непомнящий. Кстати, большинство треков, которые войдут в новый альбом Мяты, создала именно эта команда. Релиз альбома певица анонсирует в начале осени, тогда же обещает и премьеру видео на ещё одну новую композицию.