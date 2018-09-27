Украинская "Анджелина Джоли" показала гибкость в прозрачном белье

Украинская "Анжелина Джоли", певица Татьяна Воржева показала поклонникам сексуальное видео.

Так, в ролике красотка на каблуках, в лосинах, укороченном топе-сеточке и прозрачном бюстгальтере сексуально выгибает спину в известном упражнении "мостик". После этого она посылает воздушный поцелуй в камеру. Видео появилось на личной страничке певицы в Instagram.

Поклонники в сети оценили гибкость и пластику Воржевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анна Седокова показала поклонникам новое горячее фото с отдыха.