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СпортLady

Украинская "Анджелина Джоли" показала гибкость в прозрачном белье

1.1тЧитать материал на украинском

Украинская "Анжелина Джоли", певица Татьяна Воржева показала поклонникам сексуальное видео.

Так, в ролике красотка на каблуках, в лосинах, укороченном топе-сеточке и прозрачном бюстгальтере сексуально выгибает спину в известном упражнении "мостик". После этого она посылает воздушный поцелуй в камеру. Видео появилось на личной страничке певицы в Instagram.

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Поклонники в сети оценили гибкость и пластику Воржевой.

Украинская "Анджелина Джоли" показала гибкость в прозрачном белье
Украинская "Анджелина Джоли" показала гибкость в прозрачном белье
Украинская "Анджелина Джоли" показала гибкость в прозрачном белье
Украинская "Анджелина Джоли" показала гибкость в прозрачном белье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анна Седокова показала поклонникам новое горячее фото с отдыха.

Персона
Татьяна Воржева
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