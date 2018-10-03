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СпортLady

Украинка, поцеловавшая Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид

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Историю о поцелуе латиноамериканского певца Энрике Иглесиаса во время концерта в Киеве 30 сентября с украинской фанаткой опубликовали в известном британском таблоиде.

Там же были обнародованы фотографии страстных поцелуев артиста с поклонницей.

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Украинка, поцеловавшая Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид

"Энрике Иглесиас насладился страстным поцелуем с одной из своих поклонниц на концерте в Украине. 43-летний испанский певец исполнял свои популярные песни в Киеве, когда девушка выскочила на сцену, и они впились друг другу в губы перед аудиторией", - пишет Dailymail.

Украинка, поцеловавшая Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, поцеловавшая Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид

Как сообщает британское издание, это уже далеко не первый поцелуй артиста с поклонницами на сцене.

Украинка, поцеловавшая Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, поцеловавшая Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид

Выступая на радио Kiss108, певец признался: "Я просто волнуюсь, когда выхожу на сцену. Я не делаю этого все время. У меня должно быть хорошее настроение, и у меня было хорошее настроение. Поцелуй был без языка".

Украинка, поцеловавшая Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, поцеловавшая Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид

"Не возражаю делить с ними (поклонниками, - ред.) часть своей жизни. Я всегда так делаю благодаря своей музыке", - отметил певец в комментарии The Associated Press.

Украинка, поцеловавшая Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, поцеловавшая Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во время концерта в Киеве известный латиноамериканский певец Энрике Иглесиас поцеловался с фанаткой. Артист вел себя с поклонниками очень просто, не уставал благодарить публику и кланяться.

Персона
Энрике Иглесиас
Место
УкраинаКиев
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
Энрике Иглесиас испанский певец,латиноамериканским никогда не был.Афтор с села?
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