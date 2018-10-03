Украинка, поцеловавшая Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид

Историю о поцелуе латиноамериканского певца Энрике Иглесиаса во время концерта в Киеве 30 сентября с украинской фанаткой опубликовали в известном британском таблоиде.

Там же были обнародованы фотографии страстных поцелуев артиста с поклонницей.

"Энрике Иглесиас насладился страстным поцелуем с одной из своих поклонниц на концерте в Украине. 43-летний испанский певец исполнял свои популярные песни в Киеве, когда девушка выскочила на сцену, и они впились друг другу в губы перед аудиторией", - пишет Dailymail.

Как сообщает британское издание, это уже далеко не первый поцелуй артиста с поклонницами на сцене.

Выступая на радио Kiss108, певец признался: "Я просто волнуюсь, когда выхожу на сцену. Я не делаю этого все время. У меня должно быть хорошее настроение, и у меня было хорошее настроение. Поцелуй был без языка".

"Не возражаю делить с ними (поклонниками, - ред.) часть своей жизни. Я всегда так делаю благодаря своей музыке", - отметил певец в комментарии The Associated Press.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во время концерта в Киеве известный латиноамериканский певец Энрике Иглесиас поцеловался с фанаткой. Артист вел себя с поклонниками очень просто, не уставал благодарить публику и кланяться.