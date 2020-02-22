Главная Новости
23 февраля • обновлено в 00:23
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Украина выбрала представителя на Евровидении-2020: появилось видео выступления

2.2т
Читать материал на украинском

Украину на Евровидении-2020 представит группа Gо_A, которая победила в Нацотборе с песней "Соловей" на украинском языке.

В финале конкурентами Gо_A были Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod (чтобы посмотреть видео выступления победителей, доскрольте до конца страницы).

Однако артисты не оставили шансов другим участникам, набрав максимум, по шесть баллов, от судей и зрителей.

Новости
Нацотбор на Евровидение 2020: онлайн-трансляция прямого эфира

Go_A - украинская електрофолк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв.

Gо_A победили в Нацотборе

Gо_A победили в Нацотборе

Как писал OBOZREVATEL, международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Евровидение-2020
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
4
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги