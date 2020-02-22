Украина выбрала представителя на Евровидении-2020: появилось видео выступления

Украину на Евровидении-2020 представит группа Gо_A, которая победила в Нацотборе с песней "Соловей" на украинском языке.

В финале конкурентами Gо_A были Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod (чтобы посмотреть видео выступления победителей, доскрольте до конца страницы).

Однако артисты не оставили шансов другим участникам, набрав максимум, по шесть баллов, от судей и зрителей.

Go_A - украинская електрофолк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв.

Gо_A победили в Нацотборе

Как писал OBOZREVATEL, международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).

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