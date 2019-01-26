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Украина и развод с Виторганом: российский канал показал скандальную переписку с Собчак

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Российский федеральный канал НТВ, на котором устроила скандал журналистка и политик Ксения Собчак, показал переписку, которая велась накануне эфира.

В частности, Собчак якобы знала темы разговора заранее и ее они устроили. Скриншоты опубликованы в Telegram-канале НТВ (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца).

Журналистке заранее прислали вопросы, в числе которых – поездка в Киев, а также драка ее супруга Максима Виторгана с Константином Богомоловым, в романе с которым подозревают Собчак.

Ксения Собчак, Максим Виторган, Константин Богомолов

Ксения Собчак, Максим Виторган, Константин Богомолов

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Виторган впервые объявился в сети после новостей об избиении любовника Собчак

Напомним, ранее Собчак заявила, что на телеканале НТВ ее обманули. По словам политика, было обещано, что речь пойдет об Украине, однако в студии захотели обсудить ее отношения с мужем Максимом Виторганом.

Переписка НТВ с Ксенией Собчак

Переписка НТВ с Ксенией Собчак

НТВ

Переписка НТВ с Ксенией Собчак

Переписка НТВ с Ксенией Собчак

НТВ

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Персоны
Ксения СобчакМаксим ВиторганКонстантин Богомолов
Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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