Украина и развод с Виторганом: российский канал показал скандальную переписку с Собчак

Российский федеральный канал НТВ, на котором устроила скандал журналистка и политик Ксения Собчак, показал переписку, которая велась накануне эфира.
В частности, Собчак якобы знала темы разговора заранее и ее они устроили. Скриншоты опубликованы в Telegram-канале НТВ (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца).
Журналистке заранее прислали вопросы, в числе которых – поездка в Киев, а также драка ее супруга Максима Виторгана с Константином Богомоловым, в романе с которым подозревают Собчак.
Ксения Собчак, Максим Виторган, Константин Богомолов
Губерния Daily
Напомним, ранее Собчак заявила, что на телеканале НТВ ее обманули. По словам политика, было обещано, что речь пойдет об Украине, однако в студии захотели обсудить ее отношения с мужем Максимом Виторганом.
Переписка НТВ с Ксенией Собчак
НТВ
Переписка НТВ с Ксенией Собчак
НТВ
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 января супруг Собчак Максим Виторган избил режиссера Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что муж Собчак был пьяным.
Богомолов после инцидента рассказывал, что ему сломали нос в двух местах.
В сети также показали видео драки, где нападающий ударил своего противника так, что тот повалился на землю.
Позже в ролике нашли нестыковки, заподозрив в постановке. В частности, одежда нападающего кардинально отличалась от той, в которой Виторган ранее был в ресторане.
Виторган прокомментировал слухи о возможном романе Собчак, отметив, что драться не будет.
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