Участницы "Холостяк-9" попали в ДТП: неожиданные моменты первого выпуска

В пятницу, 8 марта, на канале СТБ вышел первый выпуск шоу "Холостяк-9", в котором главный герой, телеведущий и главный редактор журнала "XXL" Никита Добрынин познакомился с участницами проекта.

Однако первая часть эфира закончилась на самом неожиданном месте: машина с девушками попала в ДТП. OBOZREVATEL следил за развитиями событий и собрал самые интересные моменты первой серии (чтобы посмотреть фото всех участниц, доскрольте до конца страницы).

Никита Добрынин edinstvennaya.ua

Традиционно, участницы проекта старались удивить своими подарками нового Холостяка. Первой неожиданностью на шоу стало поведение четвертой девушки – Софии из Киева. Она попросила конкуренток передать записку Добрынину: "Повернись спиной, и ты увидишь больше". Именно так и произошло знакомство. Софии было важно, чтобы первое впечатление осталось, "не смотря глазами".

Одна из эпатажных участниц шоу Ольга уже пообещала показать ему все свои татуировки. Разговор зашел на эту тему, когда Никита увидел через глубокое декольте тату на ее животе.

Еще одним эпатажным подарком для главного героя оказалась Катя из Абу-Даби, которая с ходу вышла из машины и продемонстрировала танец живота, заставив и его присоединиться.

Танец живота на "Холостяк-9" скриншот

Добрынин действительно не ожидал на первом знакомстве узнать родителей девушек. Так произошло с Лизой. Главного героя озадачил момент, когда вместо участницы к нему вышел мужчина крепкого телосложения и начал его расспрашивать о целях в жизни и на проекте. Как выяснилось, Лиза – папина дочка, которая показала Холостяку свой "главный козырь". Никите пришлось провести за руку ее в общий зал после обещания отцу заботиться о его дочери.

Отец участницы Лизы скриншот

Внезапное появление участницы Каролины на байке также удивило Добрынина.

Не обошлось и без известных лиц на проекте. Одной из участниц, которая хочет завоевать сердце Никиты, оказалась топ-модель по-украински Лиза Доронько. Ее знакомство с героем прервала девушка-"подарок" Натали, которая дожидалась Холостяка в коробке.

Топ-модель Лиза Доронько возле девушки-"подарка" скриншот

Эфир прервался, когда зрителей знакомили с 22-й участницей по имени Элизабет из Флоренции. Она ехала с девушками, держа поднос с выпечкой в руках, так как хотела порадовать главного героя. Неожиданно машина резко затормозила. Судя по анонсу, во второй части первого выпуска зрителям покажут кровь и последствия ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый сезон шоу "Холостяк" вышел на Международный женский день 8 марта 2019 года.

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